Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM После проведения обысков и других следственных действий по делу о злоупотреблении должностными полномочиями задержаны бывший начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а ныне помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, а также начальник Управления ГИБДД ГУ МВД по С.-Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Алексей Семёнов.

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Как сообщает 6 июля издание 47news, Умнов, возглавлявший ГУ МВД с 2012 по 2019 годы, был задержан в Москве, а Семёнов — в Петербурге, после чего его также отправили в столицу, где поместят в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

По данным издания «Коммерсантъ», подозреваемые настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». Следствие считает, что эти деньги тратились необоснованно и приносили личную выгоду полицейским генералам.

Напомним, обыски, проводимые сотрудниками ФСБ и СКР, начались утром во вторник, 5 июля. Сообщалось, что следственные действия связаны с ранее возбуждённым уголовным делом по злоупотреблению должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Ранее следственные действия коснулись 11 коммерческих МРЭО. Также сотрудники правоохранительных органов приходили в дом бывшего заместителя начальника петербургского ГУ МВД по тылу, генерал-майора Ивана Абакумова и по иным адресам.

По данным «Фонтанка» 47news, в связанные 5 июля обыски проходили как в Петербурге, так и в Москве. В частности, в загородном доме Умнова в посёлке Удальцово Приозерского района Ленобласти и в столичной служебной квартире.

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