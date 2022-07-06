Сидней, Австралия, , 10:08 — REGNUM Жителей Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, расположенного на юго-востоке страны, предупредили, что нынешняя ситуация вокруг распространения коронавируса вскоре может привести к тому, что в регионе опять будут введены ограничения. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

С таким мрачным предупреждением вышел на пресс-конференцию министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард, который предсказал, что штат вот-вот вступит в долгий и потенциально смертельный для многих период обширного распространения коронавируса.

С обширным распространением подштаммов «Омикрона» BA.4 и BA.5 Хаззард заявил, что штат рискует вернуться к ситуации с массовыми невыходами на работу медицинского персонала и работников в социально значимых отраслях, что снова нанесет ущерб критически необходимым секторам экономики, например цепочкам снабжения продуктами питания.

«Цифры растут просто драматически … Можете сравнить это с январем, который оказался для нас довольно паршивым месяцем», — сказал министр.

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