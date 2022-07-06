Ярославль, , 10:03 — REGNUM В Ярославле «Единая Россия» заменила трёх кандидатов в муниципалитет, выбранных по итогам преварительного голосования в мае. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Единая Россия Pskov.ru

Один из кандидатов, депутат муниципалитета Андрей Золотовский скоропостижно скончался. Ещё двое отказались «в связи с рядом личных обстоятельств " — это бывший директор департамента госжилнадзора Давид Бараташвили и депутат муниципалитета Алексей Чернобровкин.

По их округам (3, 4 и 17) состоялось дополнительное предварительное голосование. В 3 округе победителем стал предприниматель Максим Дмитриев, в 17 — замдиректора «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов, а в 4 — бывший заммэра Ярославля Михаил Кузнецов.

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