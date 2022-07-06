Москва, 6 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости международного расследования и суда над США из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Глава комиссии по расследованию причин пандемии от издания The Lancet профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о лабораторном происхождении коронавируса на основе американских биотехнологий.

«Это доказывает необходимость международного расследования и суда над США», — заявил Миронов.

Информация об американском происхождении смертельно опасного вируса COVID, который унес миллионы жизней на планете, доказывает необходимость международного расследования деятельности биолабораторий США, убежден парламентарий.

«Они должны быть немедленно закрыты, а США — привлечены к ответственности за причиненный ущерб», — заявил Миронов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что США должны компенсировать убытки из-за пандемии коронавируса.