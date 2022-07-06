Екатеринбург, 6 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Сторона защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана попыталась обжаловать очередное наказание в виде штрафа за дискредитацию вооружённых сил России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Облсуд оставил постановление суда низшей инстанции без изменений. Ранее Октябрьский районный суд назначил Ройзману наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже третий штраф Ройзмана за дискредитацию российской армии. В мае текущего года ему также назначали штраф в размере 85 тысяч рублей за неуважение к обществу и государству. Поводом стали заявления в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.