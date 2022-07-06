Городовиковский район, , 10:01 — REGNUM В Калмыкии оперативно устранили крупную коммунальную аварию, оставившую более тысячи жителей Городовиковска без воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Вода Дарья Антонова, ИА REGNUM

По информации ведомства, ремонт инженерных сетей занял около пяти часов. Около 16:00 мск 5 июля водоснабжение 13 улиц было восстановлено.

ИА REGNUM сообщало, что по факту коммунальной аварии прокуратура начала проверку. Во внимание инспекторы примут тот факт, что аналогичный инцидент случился на улице Садовой в Городовиковске менее месяца назад.

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