Городовиковский район, Калмыкия, 6 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Калмыкии оперативно устранили крупную коммунальную аварию, оставившую более тысячи жителей Городовиковска без воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Вода

По информации ведомства, ремонт инженерных сетей занял около пяти часов. Около 16:00 мск 5 июля водоснабжение 13 улиц было восстановлено.

ИА REGNUM сообщало, что по факту коммунальной аварии прокуратура начала проверку. Во внимание инспекторы примут тот факт, что аналогичный инцидент случился на улице Садовой в Городовиковске менее месяца назад.