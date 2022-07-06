Солнечногорск, Московская область, 6 июля 2022, 10:01 — REGNUM Во вторник, 5 июля в городе Солнечногорске Московской области состоялось открытие Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь. События. В четвёртый раз он проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Первыми участниками обновленного форума стали 600 представителей сообщества «Город» — молодёжные лидеры городов, представители муниципальных органов власти, малого бизнеса на местах, структур территориального общественного самоуправления. 300 из них находятся на площадке, столько же примут участие онлайн на портале Росмолодёжь. События.
Всех участников с открытием форума поздравили Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Сергей Кириенко зачитал приветственное слово Президента России Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям форума.
По словам Сергея Кириенко, мир стремительно меняется прямо на наших глазах, эти изменения необратимы:
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил преображение территории «Сенежа» в универсальный центр:
В этом году формат последовательных смен преобразован в логику семи тематических сообществ: «Город», «Образование», «Бизнес» «Общество», «Безопасность», «Управление», «Политика». На ограниченное время они пересекутся на площадке с целью взаимодействия друг с другом и получения опыта сотрудничества.
Об организации работы участников и гостей на площадке «Сенежа» рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков:
Сообщества — не единственное нововведение в этом году. Впервые на протяжении всего форума непрерывно будут работать 15 локальных комьюнити со своей системой правил и ценностей. Клубы станут ключевыми точками притяжения участников: там они будут общаться, сотрудничать, искать ответы на 15 ключевых стратегических вызовов развития. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур.
За несколько часов до официального открытия участники первого сообщества «Город» встретились с мэром Москвы Сергеем Собяниным. С наставником конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — они рассмотрели тренды развития городских пространств. По словам спикера, смысл любого города в современной истории – это человек.
Как развитие среды проживания повышает качество жизни человека, в завершение первого дня форума молодёжные лидеры городов обсуждали на встрече с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. В ходе дискуссии спикер отметил, что настроение человека зависит от того, что он видит в своем окружении:
«Если территория, где ты находишься, благоустроена, для тебя она всегда будет прекрасна. Для каждого из нас родное место — главное место в жизни, важно сделать его достойным».
Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» в г. Солнечногорске Московской области.
Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Россия — страна возможностей». Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» входит в платформу Росмолодёжь. События, которая объединяет все события и мероприятия Росмолодёжи и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодёжь. События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).
В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «Острова», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», Предпринимательский молодёжный форум, «Работающая молодёжь», Форум социального призвания, «Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Алтай. Территория развития», «Амур», «Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику и реального заказчика (регион или орган власти) и партнёров. Мероприятия охватывают более 1 млн человек.