Солнечногорск, Московская область, , 10:01 — REGNUM Во вторник, 5 июля в городе Солнечногорске Московской области состоялось открытие Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь. События. В четвёртый раз он проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Первыми участниками обновленного форума стали 600 представителей сообщества «Город» — молодёжные лидеры городов, представители муниципальных органов власти, малого бизнеса на местах, структур территориального общественного самоуправления. 300 из них находятся на площадке, столько же примут участие онлайн на портале Росмолодёжь. События.

Всех участников с открытием форума поздравили Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Сергей Кириенко зачитал приветственное слово Президента России Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям форума.

«На площадках форума самые разные люди — студенты, преподаватели, активисты, бизнесмены, молодые политики и представители НКО — смогут рассказать о себе, поделиться идеями и смыслами, продемонстрировать свой профессиональный потенциал, разработать совместные проекты, приобрести новые навыки, закрепить уже имеющиеся, а главное – усилить свой социальный капитал. Здесь вас ждёт насыщенная программа, дискуссии и семинары, встречи с единомышленниками и экспертами, будущими партнёрами и потенциальными работодателями», — говорится в послании президента.

По словам Сергея Кириенко, мир стремительно меняется прямо на наших глазах, эти изменения необратимы:

«У каждого из нас есть выбор: либо мы смотрим на эти события со стороны, либо мы совершаем эти изменения. Убеждён, что сегодня — время России, ваше время. Когда дует ветер перемен, кто-то строит стену, которая никогда не спасает, а кто-то поднимает паруса. От того, насколько смело вы будете мечтать, зависит ваш успех и успех всей страны».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил преображение территории «Сенежа» в универсальный центр:

«Территория действительно превращается в уникальный культурно-образовательный объект. Это огромная площадка, которая позволит решать разные вопросы. Любой строительный процесс очень непростой, но когда ты получаешь результат — это всегда восхищает».

В этом году формат последовательных смен преобразован в логику семи тематических сообществ: «Город», «Образование», «Бизнес» «Общество», «Безопасность», «Управление», «Политика». На ограниченное время они пересекутся на площадке с целью взаимодействия друг с другом и получения опыта сотрудничества.

Об организации работы участников и гостей на площадке «Сенежа» рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков:

«В этом году форум «Территория смыслов» получил новый импульс развития. Произошёл отказ от привычного форумного формата, связанного со сменами, пересменками и паузами в работе. Он пройдёт на одном дыхании, на одной волне, без пауз и остановок. Каждая группа участников представляет определённое профессиональное сообщество. Эти сообщества будут друг с другом общаться и создавать новые проекты. Уверен, что синергия взаимодействия этих профессиональных сообществ точно обретёт результаты в проектной деятельности».

Сообщества — не единственное нововведение в этом году. Впервые на протяжении всего форума непрерывно будут работать 15 локальных комьюнити со своей системой правил и ценностей. Клубы станут ключевыми точками притяжения участников: там они будут общаться, сотрудничать, искать ответы на 15 ключевых стратегических вызовов развития. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур.

За несколько часов до официального открытия участники первого сообщества «Город» встретились с мэром Москвы Сергеем Собяниным. С наставником конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — они рассмотрели тренды развития городских пространств. По словам спикера, смысл любого города в современной истории – это человек.

« Концентрация человеческого капитала в мегаполисах есть эффективность экономики. Поэтому приоритетным направлением в строительстве городов является создание комфортной среды для каждого жителя, в которой вся необходимая инфраструктура будет в шаговой доступности. В городе не должно быть пустот, тогда он будет привлекательным и удобным для человека», — заявил наставник сообщества «Город».

Как развитие среды проживания повышает качество жизни человека, в завершение первого дня форума молодёжные лидеры городов обсуждали на встрече с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. В ходе дискуссии спикер отметил, что настроение человека зависит от того, что он видит в своем окружении:

«Если территория, где ты находишься, благоустроена, для тебя она всегда будет прекрасна. Для каждого из нас родное место — главное место в жизни, важно сделать его достойным».

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» в г. Солнечногорске Московской области.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Россия — страна возможностей». Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» входит в платформу Росмолодёжь. События, которая объединяет все события и мероприятия Росмолодёжи и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодёжь. События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).

В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «Острова», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», Предпринимательский молодёжный форум, «Работающая молодёжь», Форум социального призвания, «Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Алтай. Территория развития», «Амур», «Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику и реального заказчика (регион или орган власти) и партнёров. Мероприятия охватывают более 1 млн человек.