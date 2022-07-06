Сидней, Австралия, , 10:06 — REGNUM 6 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте встретились с пострадавшими от наводнений жителями Сиднея в то время, как проливные дожди по-прежнему сотрясают северные окраины города. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

В ходе общения с гражданами оба политика призвали людей перестать ездить по затопленным автомобильным дорогам.

«Снова и снова мы видим, как люди проезжают на машине через районы, затронутые паводковыми водами», — сказал Перротте.

«Я повторяю, что людям нужно прислушиваться к советам. Не нужно рисковать, когда их просят эвакуироваться», — добавил в свою очередь Альбаниз.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса также призвал следить за актуальной информацией спасательных служб и не надеяться на опыт прошлых лет, поскольку нынешние наводнения по степени интенсивности и последствиям могут отличаться от предыдущих.