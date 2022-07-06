Калат, Афганистан, 6 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственное информационное агентство «Бахтар» в Афганистане, сообщило, что более 50 детей в уезде Сиюри провинции Забуль заболели тяжелой болезнью, симптомы которой схожи с холерой.

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Абдул Хаким Хакими, глава отдела общественного здравоохранения Забуля, сказал, что на место выехала медицинская бригада. Других подробностей о состоянии здоровья этих детей не сообщается.

В последние месяцы органы здравоохранения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о росте заболеваемости холерой. По словам представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), случаи этого заболевания наблюдается в провинциях Кандагар, Забул и Нангархар.

Холера — инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении грязной воды.