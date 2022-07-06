Воронеж, , 09:59 — REGNUM В Воронеже продолжаются работы по устранению крупной аварии на водоводе, оставившей без воды значительную часть Коминтерновского района. Об этом утром 6 июля сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы на месте аварии Пресс-служба администрации Воронежа

В настоящее время ведутся работы по замене участка повреждённой трубы.

Утром 6 июля в оставшемся без воды микрорайоне начали работать точки подвоза технической воды и питьевой воды. В настоящее время точки подвоза воды работают по следующим адресам: питьевая — 60-й Армии, 22а, Вл. Невского, 46; техническая — Вл. Невского, 15а, 17, 25/, 27-35, 32-34, 38/3,40,44-46, 69, Б. Победы, 2-4,36,41,44, 50а, 50б, Московский пр-т, 131а, 137; Антонова-Овсеенко, 23; Мордасовой, 3, 11, Маршала Жукова, 22, 60 Армии, 29, ул. Лизюкова, 76-80, Шукшина, 17-19.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 5 июля произошла крупная авария на 1000 мм водоводе в Коминтерновском районе Воронежа — было зафиксировано два порыва. Без воды остались жители крупного квартала.

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