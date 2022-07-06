Якутск, , 09:59 — REGNUM В Нерюнгринском районе Якутии зафиксированы 33 лесных пожара — больше, чем в любом другом муниципалитете республики. Это стало причиной введения на его территории режима ЧС, сообщил 6 июля оперштаб региона.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

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Этот же режим муниципального характера действует в Мирнинском, Усть-Майском и Томпонском районах республики. Ранее также был введёт режим ЧС на всей территории Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе насчитывается 85 возгораний, из них тушат 23. За сутки ликвидированы семь очагов, локализованы — семь, обнаружены — пятнадцать.