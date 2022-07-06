Саратов, , 10:28 — REGNUM На новой набережной в Саратове состоялось открытие летнего кинотеатра. В городской администрации надеются, что появившийся объект будет пользоваться большим интересом у жителей и гостей областного центра, сообщает мэрия.

Летний кинотеатр в Саратове Saratovmer.ru

Под открытым небом 5 июля показали фильм «Волга-Волга», а зрителей бесплатно угостили мороженым. В киноафише до 10 июля значатся показы кинолент: «Старики-разбойники», «Вокзал для двоих», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Семь нянек», «Самая обаятельная и привлекательная».

ИА REGNUM напоминает, руководители кинотеатров в Саратове, Балакове, Энгельсе, Вольске, Балашове и Марксе обратились к региональному правительству с просьбой оказать поддержку по причине падения посещаемости и отмены ряда киносеансов.

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