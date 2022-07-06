Москва, , 09:57 — REGNUM Введённые западными странами антироссийские санкции не повлияли на строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом 6 июля заявил журналистам генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Космодром «Восточный» En.kremlin.ru

Как указал глава Роскомоса, космодром является уникальным инженерным объектом, созданным «русской мыслью и татарским проворством» и, хотя в нём имелись отдельные агрегаты западного производства, они были быстро заменены.

«Говорить, что санкции повлияли на строительство космодрома Восточный, не считаю возможным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самую большую в мире установку по изучению процессов горения в двигателях запустили ученые Самарского университета им. Королёва.