Москва, 6 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Введённые западными странами антироссийские санкции не повлияли на строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом 6 июля заявил журналистам генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

En.kremlin.ru Космодром «Восточный»

Как указал глава Роскомоса, космодром является уникальным инженерным объектом, созданным «русской мыслью и татарским проворством» и, хотя в нём имелись отдельные агрегаты западного производства, они были быстро заменены.

«Говорить, что санкции повлияли на строительство космодрома Восточный, не считаю возможным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самую большую в мире установку по изучению процессов горения в двигателях запустили ученые Самарского университета им. Королёва.