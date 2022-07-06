Анадырь, , 09:55 — REGNUM Жилые дома на Чукотке украшают различными граффити.

Мурал Роман Копин

Читайте также: Под Белгородом ко Дню Победы обновили тематический мурал

Этим летом расширили географию участия и теперь муралы появятся не только в Анадыре, но и в других населённых пунктах округа.

«Над эскизами работали десять разных авторов. На этой неделе художники завершат пять торцов в Анадыре, дальше они отправятся в самый северный город страны — Певек, где подготовлены 11 фасадов, а после в Эгвекинот», — сообщил в своём телеграм-канаде губернатор Чукотки Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, граффити, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, обновили в посёлке Северный Белгородской области.