Кызыл, 6 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Туве за минувшую неделю зарегистрировано 45 случаев нападения клещей на людей, что почти вдвое меньше, чем неделей ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

При этом подтверждено пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Всего с начала сезона энцефалитом заболели 26 человек, клещевым боррелиозом — 45, клещевым риккесиозом — 28 человек.

«На 2022 год запланировано к вакцинации от вирусного клещевого энцефалита 29 912 человек, в том числе 23 896 детей. Вакцинировано 3662 взрослых или 157% от плана, ревакцинировано 4158 взрослых или 113% от плана, 7006 или 100% детей, ревакцинировано 16 912 или 100% детей», — добавили в ведомстве.