Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Криптокредитная компания Voyager Digital подала заявление о банкротстве — об этом она сообщила 6 июля, через неделю после приостановки снятия средств, торговли и депозитов на своей платформе, передает агентство Reuters.

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В своем заявлении о банкротстве в соответствии с Главой 11 [Закона о банкротстве США, которая позволяет провести реорганизацию компании, находящейся под угрозой банкротства — прим. ИА REGNUM] компания Voyager сообщила, что у нее было более 100 000 кредиторов и от $1 млрд до $10 млрд криптоактивов. Такой же диапазон компания указала и в отношении своих финансовых обязательств.

Процедура банкротства по главе 11 приостанавливает все гражданские судебные разбирательства и позволяет компаниям подготовить план по выходу из кризиса, не прекращая при этом своей деятельности.

«Длительная волатильность и цепная реакция на криптовалютных рынках в последние несколько месяцев, а также дефолт Three Arrows Capital по кредиту дочерней компании Voyager Digital, LLC требуют от нас принятия взвешенных и решительных мер», — заявил главный исполнительный директор Voyager Стивен Эрлих.

Примером многих недавних проблем криптоиндустрии стал грандиозный крах стейблкоина TerraUSD в мае 2022 года, в результате которого он потерял почти всю свою стоимость вместе с парным токеном Luna.

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