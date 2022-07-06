Глава МИД Вьетнама заявил о приоритете развития отношений с Россией
Ханой, 6 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Поступательное развитие отношений с Россией является приоритетом для Вьетнама, заявил 6 июля глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Вьетнама
«Хочу заверить, что Россия всегда остается важнейший партнером и главным приоритетом в политике нашего государства», — сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Буй Тхань Шон добавил, что поступательное развитие связей между Россией и Вьетнамом и решение поднять их до уровня стратегического партнерства отвечает интересам народов двух стран.