* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, , 09:55 — REGNUM Кари Фасихуддин, начальник штаба талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который отправился в афганскую провинцию Бамиан, чтобы проверить ситуацию в сфере безопасности, встретился с губернатором и высокопоставленными сотрудниками службы безопасности этой провинции.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна», местный чиновник сообщил агентству «Бахтар», что Абдулла Сархади, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, заверил начальника штаба, что в центре и на местах нет проблем с безопасностью. По его словам, сотрудники силовых структур круглосуточно заняты обеспечением безопасности граждан.

Согласно источнику, кари Фасихуддин охарактеризовал ситуацию с безопасностью и социальную обстановку в провинции как «хорошую».