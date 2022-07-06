пос. Кетченеры, Калмыкия, , 09:54 — REGNUM В Калмыкии девятилетний мальчик погиб, попав под колёса грузовика. Водитель транспорта скрылся с места происшествия, однако оперативно был задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

Грузовик zackzen

Трагедия произошла в посёлке Кетченеры 5 июня. Предположительно, ребёнок скончался от травм, полученных в результате ДТП. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Полицейскими Калмыкии оперативно установлено местонахождение транспортного средства, предположительно ставшего участником происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний. В результате предпринятых мер водитель грузовика был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.