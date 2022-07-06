Москва, , 09:59 — REGNUM Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отправляется на саммит Группы двадцати (G20) в Индонезию с конструктивным настроем. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 6 июля в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, «двадцатку» в первую очередь интересуют вопросы экономики, финансов и хозяйственной деятельности, то есть на саммите найдётся, о чём поговорить.

«Едет туда российская делегация с конструктивным настроем на разговор о том, где находится сейчас мир», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит глав МИД стран G20 пройдёт на острове Бали 7–8 июля. В Госдепартаменте США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен со своим российским коллегой Лавровым встречаться не намерен. Захарова в связи с этим напомнила строчки из собственной песни.

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