Париж, , 09:52 — REGNUM Мэр Ниццы принял совместный указ с выборными должностными лицами, чтобы ввести обязательное ношение защитных масок в транспорте с 11 июля, передает BFM TV.

Женщина в маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

Кристиан Эстрози объявил, что принял распоряжение «совместно с другими мэрами мегаполиса Ниццы». Этот указ подразумевает, что «все с понедельника на основании совместного указа, который мы приняли с мэрами, носят маску в обязательном порядке».

«Еще 200 000 случаев менее чем за 24 часа, мы ясно видим, что находимся на седьмой волне, которая стремительно растет», — предупреждает мэр Ниццы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции за прошедшие сутки выявили 206 554 случая заражения коронавирусом нового типа.

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