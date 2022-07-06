Невинномысск, Ставропольский край, , 09:51 — REGNUM В Ставропольском крае в ночь на 6 июля произошел пожар на заводе в городе Невинномысске. Его тушили почти 50 пожарных, привлекалось 16 единиц техники. К часу ночи пожар был потушен. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Факт пожара подтвердил глава города Невинномысска Михаил Миненков, который выехал на место происшествия и лично информировал горожан о ситуации. По его словам, загорелась трансформаторная подстанция. При этом угрозы населению не было.

«На территории АО «Невинномысский азот» вследствие короткого замыкания произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Все пожарные и спасательные службы работают. <…> Возгорание на подстанции Б контролируется пожарными, выгорает масло. Никаких угроз для распространения, тем более для жителей нет», — написал мэр в своем телеграм-канале.

В 00:25 6 июля Михаил Миненков сообщил о том, что пожар потушен, открытого горения нет.