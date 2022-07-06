Невинномысск, Ставропольский край, 6 июля 2022, 09:51 — REGNUM В Ставропольском крае в ночь на 6 июля произошел пожар на заводе в городе Невинномысске. Его тушили почти 50 пожарных, привлекалось 16 единиц техники. К часу ночи пожар был потушен. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Факт пожара подтвердил глава города Невинномысска Михаил Миненков, который выехал на место происшествия и лично информировал горожан о ситуации. По его словам, загорелась трансформаторная подстанция. При этом угрозы населению не было.
В 00:25 6 июля Михаил Миненков сообщил о том, что пожар потушен, открытого горения нет.