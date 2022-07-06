Зеленогорск, Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Возле Щучьего озера в Зеленогорске планируют построить биатлонный комплекс и школу-пансионат структур ПАО «Газпром». Об этом 5 июля сообщила депутат Законодательного собрания от фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина в своём Telegram-канале.

Биатлон Defense.gov

Спортивный комплекс планируют возвести за счёт средств Санкт-Петербурга. Через два года завершатся проектно-изыскательные работы по проекту. При этом объект появится за пределами природного заказника. На его территории планируют разместить стадион со стрельбищем, административно-хозяйственную базу и другие спортивные объекты.

Городу нужна именно новая лыжная трасса, так как существующая трасса «Кавголово» не имеет необходимой пропускной способности и не соответствует нормативам проведения соревнований на международном уровне.

Также сообщается о строительстве школы-пансионата, которая будет рассчитана на две тысячи мест. В городском комитете по градостроительству и архитектуре отметили, что документация по проекту будет готова до 31 декабря. Проекту ещё предстоит пройти общественные обсуждения. При этом в комитете по инвестициям не принимали решение о предоставлении земли под строительство. Не поступал проект на согласование и в комитет по образованию.

Между тем строительство объектов, как пишет Шишкина, вызывает обеспокоенность у жителей Зеленогорска. Они встревожены судьбой лесов на этих территориях.