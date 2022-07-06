Рязань, , 09:53 — REGNUM Документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области подал 5 июля Денис Сидоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Избирком Рязанской области http://www.ryazan.izbirkom.ru/

Кандидатура Дениса Сидоров была выдвинута региональным отделением КПРФ на конференции 25 июня 2022 года. Он занимает пост первого секретаря Рязанского обкома КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора состоятся в единый день голосования 11 сентября 2022 года. В избирком подали документы уже пять кандидатов.