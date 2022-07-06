Рязань, 6 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области подал 5 июля Денис Сидоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

http://www.ryazan.izbirkom.ru/ Избирком Рязанской области

Кандидатура Дениса Сидоров была выдвинута региональным отделением КПРФ на конференции 25 июня 2022 года. Он занимает пост первого секретаря Рязанского обкома КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора состоятся в единый день голосования 11 сентября 2022 года. В избирком подали документы уже пять кандидатов.