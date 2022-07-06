Чебоксары, , 09:49 — REGNUM В столице Чувашии плата за коммунальные услуги с июля подорожает в целом на 5%. Исключение составит тариф на тепло: он увеличится на 6,5% из-за подписанного в 2021 году концессионного соглашения. Это следует из данных, представленных администрацией Чебоксар.

Фрагмент из отчёта https://gcheb.cap.ru/

В столичной мэрии отмечают, что во втором полугодии 2022 года в Чебоксарах тариф за коммунальные услуги, кроме услуг по тепловой энергии, подорожает «не более 5% при максимальном допустимом увеличении на 5,4%».

В частности, плата за холодную воду увеличится на 5%, за водоотведение — на 3,8%, за электричество и газ — на 3,2% и 3% соответственно, услуги обращению с твёрдыми коммунальными отходами подорожают на 3,4%.

«Предельный уровень цены на тепловую энергию согласно указу главы Чувашской Республики составил 15,9% по ПАО «Т Плюс» по сетям ООО «Магистраль» и ООО «Энергосеть». Но по заключённому соглашению между администрацией Чебоксар и едиными теплоснабжающими организациями рост тарифов на тепловую энергию для потребителей составил не более 6,5%», — заявляют в мэрии.

Отметим, что тарифы за коммунальные услуги пересчитываются на основании индексов, утверждённых правительством России для каждого региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем в Чувашии с июля 2022 года плата за ЖКУ подорожала на 3,4%, в отдельных муниципалитетах — до 5,4%.

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