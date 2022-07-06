Чита, 6 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. По итогам июня 2022 года, ВИЧ диагностирован у 44 жителей Забайкальского края, а также у троих иностранцев. Такие данные обнародовал Центр СПИД краевой клинической инфекционной больницы.

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По словам специалистов, по сравнению с предыдущим месяцем, количество новых случаев выросло примерно на 30%.

«Это связано с тем, что сняты все ковидные ограничения, в полной мере возобновлена работа по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию. Однако большее количество выявленных случаев в данном контексте — скорее плюс, ведь ВИЧ-инфицированные забайкальцы будут знать о своем диагнозе и соблюдать меры предосторожности, предотвращая распространение инфекции. Практика показывает, что риску заразиться ВИЧ-инфекцией подвержены люди любого возраста.

И продолжительное время о своем диагнозе могут не догадываться, поскольку специфических симптомов поначалу вирус практически не дает. Что касается выявленных ВИЧ+, первоочередная задача — обеспечить их медицинским сопровождением, а также оказать психологическую поддержку. Такой диагноз, безусловно, шокирует человека, нередко ввергает в панику, однако ВИЧ сегодня — не приговор, с ним можно полноценно и долго жить, работать, рожать здоровых детей. Если, конечно, дисциплинированно принимать лекарства и наблюдаться у врача», — подчеркнула заведующая эпидемиологическим отделом Центра СПИД ККИБ Виктория Максимова.

По ее словам, в июне выявлено примерно одинаковое количество женщин и мужчин с ВИЧ: 20 и 24 соответственно. 21 случай приходится на Читу, остальные — на районы края.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–феврале 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в Забайкалье повысилась заболеваемость туберкулезом (впервые выявленным), болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), педикулезом.

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