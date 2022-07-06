Томск, 6 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Томской области отменены обязательные прививки против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении врио главного санитарного врача по региону Егора Медведя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Согласно документу, постановления о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям на территории Томской области признаны утратившими силу. Решение принято по итогам анализа эпидемиологической обстановки в регионе.

Добавим при этом, что в области продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом, а также летальные исходы от COVID-19.