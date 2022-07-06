Сеул, , 09:50 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

По их словам, коронавирус выявлен у 657 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 179 518.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 19 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 433 359.

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