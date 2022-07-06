В ВС Южной Кореи выявили свыше 650 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 6 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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Морская пехота Республики Корея
По их словам, коронавирус выявлен у 657 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 179 518.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 19 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 433 359.
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