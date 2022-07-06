Кабул, 6 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. За последние 24 часа в афганских провинциях Герат, Тахар, Урузган и Дайкунди было зарегистрировано несколько случаев самоубийств. Об этом сообщает Ariana news.

Самоубийство

Как сообщил пресс-секретарь полицейского управления Герата Хамудшах Расули, в 9-м районе города Герат свела счёты с жизнью женщина. В связи с произошедшим был арестован её муж. Расули сказал, что мотив самоубийства пока не ясен.

До этого было зарегистрировано три случая самоубийства в провинциях Тахар, Урузган и Дайкунди.

По словам источника, девушка покончила с собой ночью недалеко от административного центра уезда Калафган провинции Тахар. Причиной самоубийства стало семейное насилие. Собеседник рассказал, что у этой девушки был жених, и в ближайшие дни они собирались пожениться.

Местные чиновники в Урузгане также сообщают, что 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством в кишлаке в деревне Дехзак уезда Дехравуд. Аналогичная трагедия разыгралась в кишлаке Навгунбад уезда Китти провинции Дайкунди. Там счёты с жизнью свела 17-летняя замужняя девушка. Известно, что она была в положении.

Бедность, бытовое насилие и браки по принуждению считаются основными причинами самоубийств среди женщин и девочек в стране.