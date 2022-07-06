Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Трое несовершеннолетних — мальчик и две девочки — получили сильное отравление, приняв неизвестные таблетки. Подростки госпитализированы в критическом состоянии, а сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Таблетки

Как сообщили 6 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 18:11 мск 5 июля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что в одной из квартир дома 37 по улице Заречной в поселке Парголово трое подростков, в том числе её дочь, лежат без сознания.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружены 15-летний подросток и две девочки 13 и 14 лет, которые в крайне тяжёлом состоянии были забраны сотрудниками скорой помощи в больницу и помещены в реанимацию», — отметили в Главке МВД.

По предварительным данным, пострадавшие дети приняли неизвестные таблетки.

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