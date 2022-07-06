Краснодар, , 09:46 — REGNUM Польский полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Гжегож Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб». Об этом 6 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Гжегож Крыховяк (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что стороны ведут переговоры. «Аль-Шабаб» сделал 32-летнему футболисту официальное предложение, тот намерен подумать.

Напомним, летом 2021 года Крыховяк перешёл в «Краснодар» из московского «Локомотива», за который выступал с 2018 года. С марта по май 2022 года он играл в греческом АЕКе на правах аренды.

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