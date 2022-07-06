Краснодар, 6 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Польский полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Гжегож Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб». Об этом 6 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гжегож Крыховяк (справа)

Отмечается, что стороны ведут переговоры. «Аль-Шабаб» сделал 32-летнему футболисту официальное предложение, тот намерен подумать.

Напомним, летом 2021 года Крыховяк перешёл в «Краснодар» из московского «Локомотива», за который выступал с 2018 года. С марта по май 2022 года он играл в греческом АЕКе на правах аренды.