Крыховяк может перейти из «Краснодара» в клуб из Саудовской Аравии
Краснодар, 6 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Польский полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Гжегож Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб». Об этом 6 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гжегож Крыховяк (справа)
Отмечается, что стороны ведут переговоры. «Аль-Шабаб» сделал 32-летнему футболисту официальное предложение, тот намерен подумать.
Напомним, летом 2021 года Крыховяк перешёл в «Краснодар» из московского «Локомотива», за который выступал с 2018 года. С марта по май 2022 года он играл в греческом АЕКе на правах аренды.