Донецк, 6 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли четыре человека, включая одного ребёнка. Об этом 6 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырёх гражданских лиц, в том числе ребенке (девочке) 2012 года рождения, в Киевском, Петровском и Ворошиловском районах Донецка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 12 мирных жителей получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два автомобиля с российскими пограничниками были атакованы со стороны Украины в Белгородской области.