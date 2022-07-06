Междуреченск, Кемеровская область, , 09:46 — REGNUM Второй работник кузбасской шахты «Распадская-Коксовая», который после аварии перестал выходить на связь, погиб. Его тело обнаружили спасатели. Об этом сообщает информационный портал «Кузбасс».

Шахта (сс) Free-Photos

Напомним, что ранее было найдено тело одного из двух горняков, связь с которыми была потеряна после обрушения породы.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске произошла накануне днём, 5 июля. В этот момент под землёй находились 190 горняков. Горноспасатели вывели на поверхность 188 человек. Связь с ещё двумя шахтёрами была потеряна после обрушения породы.