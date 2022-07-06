Пермь, , 09:45 — REGNUM В Пермском крае за истекшие сутки, 5 июля, произошло четыре пожара, что вдвое меньше, чем годом ранее, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Один пожар зафиксирован на территории Перми, по одному пожару — в Кунгурском, Соликамском и Чусовском городских округах края. Обошлось без жертв и травмированных.

Основными причинами происшествий названы неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Кроме того, как сообщает Пермский лесопожарный центр, в Чердынском городском округе горел лес. Площадь пожара составила 0,05 га.