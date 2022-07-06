Владивосток, , 09:44 — REGNUM В Приморье началась заготовка сена и сенажа. Уже заготовлено почти 12,5 тонн корма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сено val50

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Так, в Ханкайском, Чугуевском муниципальных округах, Кировском районе заготовлено 11,7 тыс. тонн сенажа, в Анучинском, Чугуевском муниципальных округах, Уссурийском городском округе — около 670 тонн сена.

Несмотря на дождливую погоду, сельхозпроизводители намерены выполнить план и обеспечить животных натуральными экологически чистыми кормами.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Подмосковья начался первый покос трав и стартовала заготовка кормов для скота.