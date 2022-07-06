Воронеж, 6 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность), возбуждено в отношении должностных лиц образовательного учреждения в Острогожске Воронежской области. Об этом сообщили 6 июля в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Согласно предварительным данным следствия, родители учащихся образовательного учреждения сообщали руководству о фактах применения физической силы к воспитаннице учреждения, однако мер реагирования со стороны администрации не последовало.

«В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка ненадлежащему исполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическими работниками», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители Острогожского филиала Горожанского казачьего кадетского корпуса сообщили о случаях рукоприкладства со стороны воспитателя учебного заведения к воспитанникам, в том числе девочкам, подчеркнув, что руководство корпуса никаких мер реагирования не предприняло. Сейчас в учебном заведении проводится также и прокурорская проверка.