Ростов-на-Дону, 6 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону суд вынес обвинительный приговор многодетной матери — посреднице в передаче денег в качестве взятки от студентов преподавателям Донского государственного технического университета (ДГТУ). Об этом сообщает управление ФСБ по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что выпускница вуза с 2018 года по 2022 год помогала студентам ДГТУ получить нужные им зачёты и положительные оценки за экзамены, а также подготовить курсовые и выпускные работы.

Девушка признала свою вину и рассказала о коррупционной схеме.

Суд назначил посреднице во взяточничестве наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.