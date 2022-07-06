Тбилиси, 6 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Туристический сезон в Грузии приведёт к сильному росту показателей распространения коронавируса осенью. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Mosreg.ru В маске

«Впереди лето, активный туристический сезон и мы ожидаем пик роста случаев инфицирования COVID-19 к осени», — написал врач.

Он отметил, что в последнее время в Грузии в разы выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом в день. Чаще всего инфекцию обнаруживают у тех, кто прибыл из-за границы.

«Если раньше в среднем регистрировали 100 новых случаев в сутки, то сейчас фиксируется 600 — 700 новых случаев», — заявил Церцвадзе.

Глава больницы призвал носить защитные маски в местах скопления людей, а также прививаться. По его мнению, вакцинация, если и не защитит от заражения «Омикроном», то должна снизить вероятность смертного исхода.