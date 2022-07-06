Хабаровск, , 09:51 — REGNUM Иностранный гражданин задержан в Хабаровске за финансирование запрещённой в России террористической организации. Возбуждено уголовное дело, сообщает 6 июля пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 20-летний мужчина, уроженец одной из республик Туркестана, перечислял деньги вооружённым формированиям «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дело против него возбуждено по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

«Иностранец задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и находится под стражей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московском регионе ФСБ выдала официальное предостережение гражданину России, которые переводил деньги в фонд помощи украинским военным.

Читайте также: ФСБ выдала предостережение мужчине за перевод денег в фонд, помогающий ВСУ