Калининград, , 09:41 — REGNUM При согласии Литвы в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград, заявил 6 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно построить параллельную [дорогу]: например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», — сказал он РИА Новости.

Он отметил, что имеет в виду грузовое движение, однако можно рассмотреть также возможность передвижения по этой дороге и пассажирского транспорта.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?» — добавил он.

Алиханов уточнил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиханов рассказал, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Литвой транзита грузов в Калининград. Глава региона 5 июля также заявил, что российская сторона может применить «крайние» экономические меры.

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