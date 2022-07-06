Калининград, 6 июля 2022, 09:41 — REGNUM При согласии Литвы в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград, заявил 6 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Он отметил, что имеет в виду грузовое движение, однако можно рассмотреть также возможность передвижения по этой дороге и пассажирского транспорта.
Алиханов уточнил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиханов рассказал, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Литвой транзита грузов в Калининград. Глава региона 5 июля также заявил, что российская сторона может применить «крайние» экономические меры.
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