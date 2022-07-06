Москва, 6 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Украина не может наносить ракетные удары вглубь российской территории, и передать ей такие ракеты никто не может. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

(сс) National Museum of the U.S. Navy Запуск ракеты

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Напомним, что ранее лидер фракции «СРЗП», депутат Госдумы Сергей Мироновзаявил о том, что президент США Джо Байден не скрывает возможности Пентагона поставить Украине ракеты с дальностью поражения 4−5 тыс. км., в результате чего под ударом может оказаться вся Европейская часть России, вплоть до Сибири.

«Миронов ошибается. США не могут передать Украине ракеты дальностью 4−5 тыс. км, поскольку у США таких ракет попросту нет. Нет их и у любой другой страны Запада», — заявил эксперт.

Максимальная дальность крылатых ракет «Томагавк» с конвенциональной боеголовкой — 1600 км. Теоретически США могли бы их поставить Украине. Но для использования таких ракет нужна соответствующая инфраструктура, в особенности система наведения этих ракет на цель, отметил Александров.

«У Украины таких систем нет, и сделать их сама она не в состоянии, так как для этого нужны спутники наведения и разведки. Поэтому удар такой ракетой по цели в России будет означать, что ее наведение осуществляли американцы. А это — казус белли, позволяющий нам нанести ответный удар по американским целям», — заключил политолог.