Москва, , 09:40 — REGNUM Полиция задержала жителя столицы, подозреваемого в грабеже на сумму почти 4,8 млн рублей. Об этом 6 июля со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ограбление frankieleon

Преступление произошло 24 декабря 2021 года. В тот день в полицию обратился пожилой мужчина, который рассказал, что возле кафе в Кожевническом проезде на него напали двое неизвестных в масках. Сбив потерпевшего с ног, они отобрали у него сумку, в которой было 4 млн 670 тыс. рублей, а также паспорт гражданина России и мобильный телефон. Деньги предназначались для покупки антикварного предмета. Размер ущерба составил 4 млн 765 тыс. рублей.

«Вечером 4 июля 2022 года на ул. Никулинская полицейские при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали безработного жителя столицы 1973 года рождения, которого изобличили в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело о грабеже», — сообщил источник издания в силовых структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске будут судить двух жителей города по обвинению в ограблении несовершеннолетних.

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