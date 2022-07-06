Фарах, Афганистан, , 09:39 — REGNUM В афганской провинции Фарах в результате конфликта между двумя племенами в уезде Хоке-Сафид один человек погиб и ещё один человек получил ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан U.S. National Archives

Источники уточняют, что столкновение произошло после полудня 5 июля. Убитого звали Бахауддин.

Местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтверждая факт столкновения, заявили, что в связи с инцидентом задержаны три человека.

В последнее время из западных и южных провинций неоднократно поступали сообщения о племенных и клановых распрях, в некоторых случаях приводивших к жертвам.