София, 6 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Полиция столицы Болгарии Софии объявила в общенациональный розыск известного болгарского футболиста Георгия Семерджиева, подозреваемого в совершении крупного дорожно-транспортного происшествия, повлекшего человеческие жертвы. Об этом 6 июля сообщает БТВ.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, указанный инцидент произошел в центре Софии, когда элитный внедорожник, за рулем которого предположительно находился Семерджиев, сбил на пешеходном переходе двух женщин и врезался в оградительное сооружение. Пострадавшие скончались на месте, водитель сбежал.

Г. Семерджиев являлся нападающим популярного болгарского футбольного клуба «Спортист». Ранее спортсмен неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности по обвинению в финансовых махинациях и подделке документов.