Бишкек, 6 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Дислоцированные на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии российские военнослужащие спасли двух тонувших в нём женщин. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба киргизского МЧС.

Dan Lundberg Иссык-Куль

Уточняется, что спасателями были получены сигналы о двух тонущих в озере женщинах, и они направились к месту происшествия, однако российские военнослужащие с базы в Койсары оказали тонущим помощь до их прибытия.

Также указывается, что российские военные передали спасённых, оказавшихся жительницами киргизского села Липенка Иссык-Кульской области, сотрудникам МЧС Киргизии. При этом отмечается, что медики оценивают состояние обеих женщин как тяжёлое.

Отметим, в Койсары находится испытательная база противолодочного вооружения ВМФ России.